Tournoi jeu vidéo interbibliothèques : Overcooked 2 Médiathèque le Passe Muraille, 2 décembre 2022, Saint-Julien-de-Concelles. Tournoi jeu vidéo interbibliothèques : Overcooked 2 Vendredi 2 décembre, 20h00 Médiathèque le Passe Muraille

Sur réservation, À partir de 9 ans, en famille, entre amis, gratuit

Relevez le défi en équipe, affrontez les joueurs de la médiathèque du Loroux et devenez les meilleurs cuisiniers ! Médiathèque le Passe Muraille 5 Rue des Heurthauds, 44450 Saint-Julien-de-Concelles Saint-Julien-de-Concelles 44450 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://www.mediatheque-le-passe-muraille.fr/evenement/tournoi-jeu-video-interbibliotheques-overcooked-2 »}] Tournoi jeu vidéo interbibliothèques : Overcooked 2 Relevez le défi en équipe ! Devenez les meilleurs cuisiniers en participant au tournoi Overcooked, jeu vidéo coopératif, et affrontez les autres joueurs de la médiathèque du Loroux Bottereau !

Le but est simple : dans les cuisines d’un restaurant, vous devez envoyer le plus rapidement possible les plats commandés.

Il va falloir coopérer : couper les légumes, cuire du riz, faire la vaisselle, passer les plats,… Mais attention à ne pas faire brûler la cuisine !

L’équipe gagnante sera celle qui aura livré le plus de plats. Le + : Un jeu coopératif sur ordinateurs et, pour l’occasion, avec manettes ! Sur réservation

À partir de 9 ans, en famille ou entre amis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-02T20:00:00+01:00

2022-12-02T22:00:00+01:00

