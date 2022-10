Apéro littéraire : les coups de cœur de la Géothèque Médiathèque le Passe Muraille Saint-Julien-de-Concelles Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Invitation au voyage ! Venez découvrir les coups de cœur de Benoît de la Géothèque, une librairie nantaise spécialisée dans le livre de voyages. Médiathèque le Passe Muraille 5 Rue des Heurthauds, 44450 Saint-Julien-de-Concelles Saint-Julien-de-Concelles 44450 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://www.mediatheque-le-passe-muraille.fr/evenement/apero-litteraire-les-coups-de-coeur-de-la-geotheque »}] Apéro littéraire : les coups de cœur de la Géothèque Invitation au voyage ! Venez découvrir les coups de cœur de Benoît de la Géothèque, une librairie nantaise spécialisée dans le livre de voyages qu’il soit pratique (guide et carte), littéraire (roman et récit) ou artistique (carnets et photographies). La Géothèque, un lieu qui vous invite à vous ouvrir sur le monde. Une vente de livres sera proposée à l’issue de l’échange. Le + : le salon des voyageurs : apportez votre pique-nique et continuons à échanger dans la convivialité autour de nos expériences de voyage. Réservation conseillée

Adulte et ados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-19T11:00:00+01:00

2022-11-19T12:30:00+01:00

