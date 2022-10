Rencontre avec Adrien Favre, un photographe à l’affût Médiathèque le Passe Muraille, 4 novembre 2022, Saint-Julien-de-Concelles.

Rencontre avec un photographe animalier et réalisateur passionné qui parcourt le monde entier ! En partenariat avec le festival Nature Nomade

Venez rencontrer ce photographe passionné qui parcourt le monde !

Depuis 2015, Adrien Favre se consacre entièrement à la photographie animalière.

A la fois jeu de patience et d’excitation, le travail du photographe animalier est beaucoup fait d’attente et de rencontres magiques. Il faut savoir saisir l’instant, et pour cela savoir s’émerveiller de la plus infime des connivences avec l’animal.

Dans ses livres Carnet Sauvage et Le temps des forêts, il emmène le public à travers le monde, pour découvrir l’intimité d’un monde sauvage qui, sans casse, recule face au développement humain. A travers ses photos, Adrien Favre cherche à témoigner de notre impact, et à faire un travail de mémoire.

Homme engagé, il souhaite alerter ses contemporains de la fragilité des écosystèmes qui abritent ces trésors du monde sauvage.

