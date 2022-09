Atelier cinéma table mash-up Médiathèque le Passe Muraille Saint-Julien-de-Concelles Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Atelier table mash-up pour s’initier au montage au cinéma de façon simple et ludique Médiathèque le Passe Muraille 5 Rue des Heurthauds, 44450 Saint-Julien-de-Concelles Saint-Julien-de-Concelles 44450 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://www.mediatheque-le-passe-muraille.fr/evenement/atelier-table-mash »}] Atelier table mash-up Deux séances : 14h30 et 16h Un outil ludique pour s’initier au langage du cinéma et au montage ! L’association Makiz’art, en collaboration avec la Cinémathèque de Bretagne, propose de s’initier au langage cinématographique grâce à la table mash-up. Adapté à tous les âges, il s’agit d’un outil pédagogique et ludique permettant de réaliser un montage simple sans avoir de connaissances préalables. À partir d’une sélection d’images issues des collections de la Cinémathèque de Bretagne, chacun·e est invité·e à faire parler les archives et construire un récit.

Cette proposition s’inscrit dans le cadre de la programmation de la résidence documentaire Mémoires du pays du vignoble nantais proposée par la Cinémathèque de Bretagne, les Archives départementales et le Musée du Vignoble nantais, qui se déroule du 12 au 16 octobre 2022. Réservation conseillée

Pour les 9-12 ans

