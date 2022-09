Fête du cinéma d’animation : des courts-métrages à découvrir chaque semaine ! Médiathèque le Passe Muraille Saint-Julien-de-Concelles Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Fête du cinéma d'animation : des courts-métrages à découvrir chaque semaine ! 1 – 26 octobre Médiathèque le Passe Muraille

Pour tous, gratuit

Dans le cadre de la fête du cinéma d'animation, la médiathèque vous propose de venir visionner des courts-métrages sur grand écran. Médiathèque le Passe Muraille 5 Rue des Heurthauds, 44450 Saint-Julien-de-Concelles

Fête du cinéma d'animation : des courts-métrages à découvrir chaque semaine ! En octobre, lumière sur le cinéma d'animation ! Dans le cadre de la fête du cinéma d'animation qui célèbre en France et dans le monde le cinéma d'animation sous toutes ses formes et à tout âge, la médiathèque vous propose de venir visionner des courts-métrages sur grand écran. Le + : Coup de projecteur sur les courts réalisés par notre invité du mois, Alexandre Dubosc : diffusion de ses « Court-mandises » durant tout le mois d'octobre. En continu aux heures d'ouverture (sauf le dimanche) du 1/10 au 26/10

