Exposition les « Court-Mandises » d’Alexandre Dubosc Médiathèque le Passe Muraille, 1 octobre 2022, Saint-Julien-de-Concelles. Exposition les « Court-Mandises » d’Alexandre Dubosc 1 – 26 octobre Médiathèque le Passe Muraille

Entrée libre, tout public, gratuit

La médiathèque accueille les photographies, sculptures gâteaux et courts-métrages d’Alexandre Dubosc, réalisateur passionné, du 1er au 26 octobre. Médiathèque le Passe Muraille 5 Rue des Heurthauds, 44450 Saint-Julien-de-Concelles Saint-Julien-de-Concelles 44450 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://www.mediatheque-le-passe-muraille.fr/index.php/article/exposition-les-court-mandises-dalexandre-dubosc »}] Photographies & sculptures « gâteaux », films « Court-mandises » Alexandre DUBOSC est un réalisateur d’animations gourmandes, d’illusions et d’effets d’optique pour les affamés de cinéma, d’animations et de jeux de mot. Les « Court-Mandises » sont des courts-métrages d’animation ludiques et gourmands constitués pour la plupart de « gâteaux » animés (« Caketrope ») tournés en temps réel. La médiathèque accueille les photographies, sculptures gateaux et court-métrages d’Alexandre Dubosc du 1er au 26 octobre.

Il sera présent le 21/10 pour une rencontre et le 22/10 pour des ateliers.

A ne pas manquer !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-01T10:00:00+02:00

2022-10-26T18:00:00+02:00

