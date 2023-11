Le Nautilus fête ses 10 ans Médiathèque Le Nautilus Villepreux, 1 décembre 2023, Villepreux.

Le Nautilus fête ses 10 ans 1 – 20 décembre Médiathèque Le Nautilus Entrée libre

À bord du Nautilus Express, vingt mille aventures et découvertes : plongée cinématographique dans les profondeurs, Cinétilus, carnet de voyage extraordinaire, surprises steampunk, tour du monde en 80 jeux et en réalité virtuelle, ateliers participatifs et créatifs…

D’escales en découvertes, nous naviguerons avec les associations et talents villepreusiens jusqu’à la soirée d’anniversaire le mercredi 20 décembre à 18 h 30 où nous partagerons ensemble le trésor !

Programme complet sur e-mediatheque.sqy.fr

Médiathèque Le Nautilus 12bis Square des Fêtes, 78450 Villepreux Villepreux 78450 Yvelines Île-de-France 0130961750 https://e-mediatheque.sqy.fr/mediatheque-le-nautilus.aspx [{« type »: « link », « value »: « http://e-mediatheque.sqy.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 30 96 17 50 »}] Cette médiathèque est reliée au réseau de Saint-Quentin-en-Yvelines, vous pouvez y bénéficier de l’offre du réseau des médiathèques (emprunter, réserver, rendre et faire venir des documents dans la médiathèque de votre choix).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T16:00:00+01:00 – 2023-12-01T19:00:00+01:00

2023-12-20T14:00:00+01:00 – 2023-12-20T22:00:00+01:00

