Atelier Conte dessiné : l’eau Médiathèque Le Nautilus, 3 juin 2023, Villepreux. Atelier Conte dessiné : l’eau Samedi 3 juin, 10h30 Médiathèque Le Nautilus Sur réservation Claire Jouault propose un atelier de peinture intuitive. Il permet de développer la créativité, partager les émotions, peindre avec spontanéité, en se laissant guider par son intuition autour d’un thème (le bonheur, la famille, les émotions…). Un moment hors du temps où l’on peut communiquer, construire de beaux souvenirs, rire et s’amuser ensemble !

Durée : 1h30

À partir de 5 ans, sur réservation

Avec Claire Jouault de l'Atelier du Dauphiné de Villepreux Médiathèque Le Nautilus 12bis Square des Fêtes, 78450 Villepreux Villepreux 78450 Yvelines Île-de-France 0130961750 https://e-mediatheque.sqy.fr/mediatheque-le-nautilus.aspx Cette médiathèque est reliée au réseau de Saint-Quentin-en-Yvelines, vous pouvez y bénéficier de l'offre du réseau des médiathèques (emprunter, réserver, rendre et faire venir des documents dans la médiathèque de votre choix).

2023-06-03T10:30:00+02:00 – 2023-06-03T12:00:00+02:00

