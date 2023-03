Après-midi Jeux Médiathèque Le Nautilus, 24 mai 2023, Villepreux.

Venez réchauffer l’ambiance, pas la planète ! Avec le jeu sérieux coopératif ClimaTicTac, vous allez coopérer et relever des défis ludiques pour tenter de préserver jusqu’à la fin du siècle l’habitabilité de la planète soumise aux aléas climatiques et aux émissions de gaz à effet de serre.

Séance de découverte pour tous publics maîtrisant la lecture, exceptionnellement animée par François Dulac, médiateur scientifique et chargé du projet ClimaTicTac, chercheur au Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement affilié à l’Institut francilien Pierre Simon Laplace des Sciences de l’Environnement.

Tout public, à partir de 10 ans.

Accès libre

Un événement développement durable 2023

Médiathèque Le Nautilus 12bis Square des Fêtes, 78450 Villepreux Villepreux 78450 Yvelines Île-de-France 0130961750 https://e-mediatheque.sqy.fr/mediatheque-le-nautilus.aspx Cette médiathèque est reliée au réseau de Saint-Quentin-en-Yvelines, vous pouvez y bénéficier de l'offre du réseau des médiathèques (emprunter, réserver, rendre et faire venir des documents dans la médiathèque de votre choix).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-24T14:30:00+02:00 – 2023-05-24T17:30:00+02:00

jeu clima tic tac

© SQY/Réseau des médiathèques