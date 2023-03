Soirée Jeux Médiathèque Le Nautilus Villepreux Catégories d’Évènement: Villepreux

Yvelines

Soirée Jeux Médiathèque Le Nautilus, 28 avril 2023, Villepreux. Soirée Jeux 28 avril – 30 juin, les vendredis Médiathèque Le Nautilus Accès libre L’équipe du Nautilus et l’association Machiavel Fantasy vous invitent à venir jouer en famille ou entre amis. Saurez-vous relever tous les défis ?

Tout public – Accès libre

Avec l’association Machiavel Fantasy Médiathèque Le Nautilus 12bis Square des Fêtes, 78450 Villepreux Villepreux 78450 Yvelines Île-de-France 0130961750 https://e-mediatheque.sqy.fr/mediatheque-le-nautilus.aspx [{« type »: « phone », « value »: « 01 30 96 17 50 »}, {« type »: « link », « value »: « http://e-mediatheque.sqy.fr »}] Cette médiathèque est reliée au réseau de Saint-Quentin-en-Yvelines, vous pouvez y bénéficier de l’offre du réseau des médiathèques (emprunter, réserver, rendre et faire venir des documents dans la médiathèque de votre choix). Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-28T18:00:00+02:00 – 2023-04-28T20:00:00+02:00

2023-06-30T18:00:00+02:00 – 2023-06-30T20:00:00+02:00 défis jeux © DR

