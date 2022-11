Acqua alta – la traversée du miroir Médiathèque le Nautilus VILLEPREUX Catégorie d’évènement: Villepreux

Acqua alta – la traversée du miroir Médiathèque le Nautilus, 15 mars 2023, VILLEPREUX. Acqua alta – la traversée du miroir Mercredi 15 mars 2023, 16h00 Médiathèque le Nautilus

Conçu, produit et édité par Adrien M & Claire B, le projet Acqua Alta raconte une histoire. Une femme, un homme, une maison. Médiathèque le Nautilus 12 BIS SQUARE DES FETES VILLEPREUX

01 30 56 04 89 Découvrez ce Livre pop-up augmenté, d’Adrien M & Claire B.

Une expérience au croisement du théâtre, de la danse, de la BD, du film d’animation et du jeu vidéo.

En les regardant à travers une tablette, les dix doubles-pages du livre Acqua Alta – La traversée du miroir deviennent de petits théâtres, où se déploie une forme dansée grâce à l’application développée sur-mesure. Tout public

