Yvelines

Soirée jeux Médiathèque Le Nautilus, 24 février 2023, Villepreux. Soirée jeux Vendredi 24 février 2023, 18h00 Médiathèque Le Nautilus

Tout public accès libre

Saurez-vous relever tous les défis ? Médiathèque Le Nautilus 12bis Square des Fêtes, 78450 Villepreux Villepreux 78450 Yvelines Île-de-France

0130961750 https://e-mediatheque.sqy.fr/ Prenez place en famille ou entre amis autour d’une table de jeux co-animés par l’association clétienne Machiavel Fantasy.

Association Machiavel Fantasy

2023-02-24T18:00:00+01:00

2023-02-24T20:00:00+01:00

