LE CINÉTILUS : LE CINÉ DES VACANCES AU NAUTILUS ! Mercredi 22 février 2023, 15h00 Médiathèque Le Nautilus

Sur réservation

Retrouvez le film des vacances au Nautilus ! Médiathèque Le Nautilus 12bis Square des Fêtes, 78450 Villepreux Villepreux 78450 Yvelines Île-de-France

0130961750 https://e-mediatheque.sqy.fr/ Découvrez une réécriture étonnante de la Petite Sirène qui nous vient du pays du soleil levant. Durée du film : 1h41

À partir de 4 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-22T15:00:00+01:00

2023-02-22T17:00:00+01:00

