Loupé ! Médiathèque le Nautilus VILLEPREUX Catégorie d’évènement: Villepreux

Loupé ! Médiathèque le Nautilus, 28 janvier 2023, VILLEPREUX. Loupé ! Samedi 28 janvier 2023, 10h30 Médiathèque le Nautilus

Sur réservation

Histoires loufoques d’un loup facétieux en musique. Médiathèque le Nautilus 12 BIS SQUARE DES FETES VILLEPREUX

01 30 56 04 89 Zut ! Loup Gris vient d’avaler une mouche, il se dit : « Comment ze vais faire pour m’en débarrazer ? » En voilà une bonne question…

Découvrez le comment du pourquoi du parce que et d’autres aventures surprenantes. Un univers coloré et cocasse au pays des anti-héros, des histoires truculentes avec de sacrés zigotos.

Tout ça raconté en musique par un facétieux duo. Gilles Bizouerne : écriture & récit, Elsa Guiet : violoncelle & chant Familial à partir de 5 ans

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-28T10:30:00+01:00

2023-01-28T11:15:00+01:00 ©DR

Détails Catégorie d’évènement: Villepreux Autres Lieu Médiathèque le Nautilus Adresse 12 BIS SQUARE DES FETES Ville VILLEPREUX Age minimum 5 Age maximum 99 lieuville Médiathèque le Nautilus VILLEPREUX

Médiathèque le Nautilus VILLEPREUX https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villepreux/

Loupé ! Médiathèque le Nautilus 2023-01-28 was last modified: by Loupé ! Médiathèque le Nautilus Médiathèque le Nautilus 28 janvier 2023 Médiathèque Le Nautilus Villepreux Villepreux

VILLEPREUX