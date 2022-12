Bébé-signeur Médiathèque Le Nautilus Villepreux Catégories d’évènement: Villepreux

Signer avec des enfants entendants, une drôle d’idée ? Non ! Une merveilleuse façon de communiquer avec eux ! Médiathèque Le Nautilus 12bis Square des Fêtes, 78450 Villepreux Villepreux 78450 Yvelines Île-de-France

0130961750 https://e-mediatheque.sqy.fr/mediatheque-le-nautilus.aspx Cette médiathèque est reliée au réseau de Saint-Quentin-en-Yvelines, vous pouvez y bénéficier de l’offre du réseau des médiathèques (emprunter, réserver, rendre et faire venir des documents dans la médiathèque de votre choix). Parce que bébé a bien des choses à dire avant de savoir parler, il peut s’exprimer naturellement avec ses mains, il sait faire des gestes comme bravo, au revoir, prends-moi dans tes bras.

Venez partager les signes issus de la Langue des Signes Française avec des histoires, des comptines et des jeux adaptés aux plus petits comme aux plus grands ! Avec Aurélie Gilberti de Lilie Signe Parents / enfants 6 mois à 4 ans

Durée : 30 min

