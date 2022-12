À la croisée des jeux Médiathèque Le Nautilus Villepreux Catégories d’évènement: Villepreux

À la croisée des jeux Médiathèque Le Nautilus, 30 septembre 2022, Villepreux. À la croisée des jeux Vendredi 30 septembre, 18h00 Médiathèque Le Nautilus

L’équipe du « Nautilus » et l’association « La Croisée des Mondes » vous invitent à venir jouer en famille ou entre amis. Médiathèque Le Nautilus 12bis Square des Fêtes, 78450 Villepreux Villepreux 78450 Yvelines Île-de-France

0130961750 https://e-mediatheque.sqy.fr/mediatheque-le-nautilus.aspx Cette médiathèque est reliée au réseau de Saint-Quentin-en-Yvelines, vous pouvez y bénéficier de l’offre du réseau des médiathèques (emprunter, réserver, rendre et faire venir des documents dans la médiathèque de votre choix). Les médiathèques proposent des rendez-vous jeux toute l’année, jeux de société, de plateau ou jeux vidéo.

Saurez-vous relever tous les défis ? Tout public

2022-09-30T18:00:00+02:00

2022-09-30T20:00:00+02:00 ©SQY – Réseau des médiathèques

