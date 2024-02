Séance de lecture : Les toutes petites oreilles Médiathèque Le jardin de Lecture – St-Aignan de Grandlieu Saint-Aignan de Grand Lieu, samedi 16 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-16 09:45 –

Gratuit : oui Réservation conseillée au 02 40 26 45 55 ou par mail à mediatheque@sagl.fr 6 mois – 3 ans

Deux séances : 9h45 et 10h45 Lecture, comptines animées, jeux de doigts en français et en allemand par Les Mots Melly Malo. Vous découvrirez ou retrouverez toute une panoplie de chants et d’histoires, issus de divers horizons culturels et linguistiques. Un moment de détente et de découverte du livre, animé par Pascale, pour les enfants de 6 mois à 3 ans ainsi que les adultes qui les accompagnent. Pascale Pirel-Jaspert, d’origine franco-allemande, habite Pont-Saint-Martin depuis plusieurs années. Elle a travaillé en crèche, en micro-crèche, à son domicile, en hôpital pour enfants, ainsi qu’en bibliothèque, toujours au contact des enfants et de leurs accompagnateurs. Public : enfants de 6 mois à 3 ans, assistantes maternelles et familles

02 40 26 44 55 https://mediatheque.saint-aignan-grandlieu.fr/ mediatheque@sagl.fr 02 40 26 44 55 https://mediatheque.saint-aignan-grandlieu.fr/index/index/id_profil/1