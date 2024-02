Printemps des poètes à Saint-Aignan de Grand Lieu Médiathèque Le jardin de Lecture – St-Aignan de Grandlieu Saint-Aignan de Grand Lieu, jeudi 22 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-11 –

Gratuit : non

Du 08 au 25 mars, la médiathèque « Le Jardin de lecture », Radio Grand Lieu et la commune de Saint-Aignan de Grand Lieu s’associent pour vous proposer une programmation inédite dans le cadre des 25 ans du Printemps des poètes. DES ANIMATIONS POUR TOUS De nombreuses animations seront proposées pour petits et grands afin de découvrir la poésie sous toutes ses formes…Qu’ils soient écrivains, musiciens, conteurs ou bricoleurs, les poètes invités vous réservent bien des surprises. Entre ateliers d’écriture, rencontres radiophoniques, spectacles et concerts poétiques, portraits en poème, animation nature en famille ou apéro-lectures, il y en aura pour tous les goûts ! Vous pourrez profiter de trois spectacles musicaux et poétiques : un concert électro-rock avec ABeïs, vendredi 8 mars, une lecture-concert « De fins fils » par Titi Robin et Rémi Checchetto, vendredi 15 mars, sans oublier « Tour de chant », par Camille Saglio, spectacle intimiste inspiré de musiques et chants du monde, samedi 16 mars. Tout au long de cette quinzaine dédiée à la poésie, découvrez également : l’exposition « Condiformaiment » au Grand Lieu du Conte, une sélection de livres des auteurs invités sur la commune ou encore d’un micro ouvert à la médiathèque pour faire raisonner à voix haute la poésie sur les ondes de Radio Grand Lieu. Enfin, les poètes Camille Saglio, Rémi Checchetto, Titi Robin et Les Pompières Poétesse ainsi que la Maison d’Edition Ex-Maudits viendront à votre rencontre lors de quatre émissions radiophoniques en public, diffusées sur Radio Grand Lieu. PROGRAMME ABeïsConcert électro-rock poésieVendredi 8 mars | 19h | le Grand Lieu du ConteMicro ouvertDu 9 au 25 mars | MédiathèqueExposition “Cordiformaimant”Du 9 au 25 mars | Le Grand Lieu du ConteAtelier d’écriture par Rémi ChecchettoSamedi 9 mars | 10h30 | MédiathèquePortraits poèmes par Rémi ChecchettoMercredi 13 mars en journéeApéro-lecturesJeudi 14 mars | 19h | Le Grand Lieu du ConteLecture-Concert « De fins fils » avec Rémi Checchetto & Titi RobinVendredi 15 mars | 20h30 | Espace Vie LocaleRencontre radiophonique avec les Pompières PoétessesSamedi 16 mars | 11h | Espace Vie LocaleAnimation famille « Nature et Poésie »Samedi 16 mars | 15h30 – 17h30 | Espace Vie LocaleCamille Saglio spectacle « Tour de chant »Samedi 16 mars | 20h30 | Espace Vie LocaleRencontres radiophoniques avec les Editions Ex-MauditsDimanche 17 mars | 17h | Le Grand Lieu du Conte Le programme complet est à découvrir sur le site internet de la commune : www.saint-aignan-grandlieu.fr . Une version papier est également à disposition à l’accueil de la mairie, de la médiathèque et au Grand Lieu du Conte.

Médiathèque Le jardin de Lecture – St-Aignan de Grandlieu Saint-Aignan de Grand Lieu 44860

02 40 26 44 55 https://mediatheque.saint-aignan-grandlieu.fr/ mediatheque@sagl.fr 02 40 26 44 55 https://www.saint-aignan-grandlieu.fr/culture/grands-rendez-vous/printemps-des-poetes-2024-1244.html