Exposition Illustration jeunesse : 12 talents d’aujourd’hui Médiathèque Le jardin de Lecture – St-Aignan de Grandlieu Saint-Aignan de Grand Lieu, samedi 13 janvier 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-14 –

Gratuit : oui Public familial

DU 23 JANVIER AU 17 FEVRIER 2024 « La maison est en carton » est une maison d’édition d’images d’art tournées vers l’enfance. Elle met au cœur de son projet la création artistique, en particulier les créateurs d’œuvres pour la jeunesse et de bandes dessinées. L’exposition invite à découvrir le travail de 12 illustrateurs et illustratrices de la littérature Jeunesse comme Béatrice Alemagna, Serge Bloch, Kitty Crowther, Thierry Dedieu, Stéphane Girel, Martin Jarrie, Régis Lejonc, Laurent Corvaisier, Wolf Erlbruch, Christian Woltz, Bruno Heitz, ou encore Carl Cneut. Autant d’invitations à plonger dans l’imaginaire, le graphique, la rêverie et l’univers des artistes à travers des illustrations inédites. Public familialGratuit – en accès libreAux horaires d’ouverture de la médiathèque En partenariat avec la Bibliothèque Départementale de Loire-Atlantique.

Médiathèque Le jardin de Lecture – St-Aignan de Grandlieu Saint-Aignan de Grand Lieu 44860

02 40 26 44 55 https://mediatheque.saint-aignan-grandlieu.fr/ mediatheque@sagl.fr 02 40 26 44 55 https://mediatheque.saint-aignan-grandlieu.fr/index/index/id_profil/1