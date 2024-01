Causons livres ! Médiathèque Le jardin de Lecture – St-Aignan de Grandlieu Saint-Aignan de Grand Lieu, samedi 3 février 2024.

Causons livres ! C’est un nouveau rendez-vous proposé par la médiathèque » Le Jardin de Lecture » pour les mordus de littérature, mais également pour les personnes novices, désireuses d’en apprendre plus sur le monde secret des histoires. Un rendez-vous pour échanger en toute simplicité et liberté, autour des livres coups de cœur de la médiathèque, des incontournables et dernières pépites de l’année. INFORMATIONS PRATIQUES Samedi 3 février à 10h30Public ado/adulteGratuitSur inscription au 02 40 26 44 55 ou par mail à mediatheque@sagl.frMédiathèque Le Jardin de Lecture

Médiathèque Le jardin de Lecture – St-Aignan de Grandlieu Saint-Aignan de Grand Lieu 44860

02 40 26 44 55 https://mediatheque.saint-aignan-grandlieu.fr/ mediatheque@sagl.fr 02 40 26 44 55 https://mediatheque.saint-aignan-grandlieu.fr/index/index/id_profil/1