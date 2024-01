Nuits de la lecture 2024 : spectacle « C’est balèze un livre ! » par la compagnie À main levée. Médiathèque Le jardin de Lecture – St-Aignan de Grandlieu Saint-Aignan de Grand Lieu, 20 janvier 2024, Saint-Aignan de Grand Lieu.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-20 10:00 –

Gratuit : oui Tout public

DANS LE CADRE DES NUITS DE LA LECTURE, LA MÉDIATHÈQUE « LE JARDIN DE LECTURE » VOUS PROPOSE DE NOMBREUSES ANIMATIONS DU 17 AU 20 JANVIER. Rendez-vous le samedi 20 janvier à 10h, 11h15 et 12h30 pour le spectacle « C’est balèze un livre ! » par la compagnie À main levée. Les Nuits de la lecture s’achèvent en beauté le samedi 20 janvier avec le spectacle « C’est balèze un livre » proposé par la Compagnie A main levée. Un spectacle qui prend place entre les rayonnages de la médiathèque ça vous tente ? Alors, venez découvrir le spectacle, « C’est balèze un livre », mettant en avant le livre sous toutes ses formes de manière ludique et poétique. Trois représentations sont proposées le samedi 20 janvier au matin : 10h, 11h15, 12h30. Ce spectacle de théâtre d’objets de 20 minutes se joue en grande proximité avec le public et de façon impromptue. Le but avoué est de s’amuser avec « l’objet » livre avec envie de le défendre, de le valoriser, de réfléchir à ce qu’il apporte à chacun, mais aussi de désacraliser l’image parfois pesante de l’univers livresque, de manière ludique et par la poésie. ___________________________________________________ Informations pratiques- Gratuit – – Sur réservation auprès de la médiathèque au 02 40 26 44 55 ou par mail mediatheque@sagl.fr. – – Programme complet à découvrir ici – ___________________________________________________ En savoir plus sur la compagnie A main levée : La Compagnie A Main Levée est née d’une envie de faire du spectacle en tous lieux dans une volonté d’exigence artistique. Depuis sa création la Cie A Main Levée aime aller à la rencontre du public en proposant des formes autonomes ou légères qui permettent une proximité. Les thématiques abordées ont une récurrence autour de la transmission et de la nécessité de se saisir de ce qui constitue notre culture, que ce soit un texte ou une tradition, nous nous devons de l’interroger sans cesse. A chaque spectacle, la compagnie cherche la forme adéquate. Ainsi, elle utilise la marionnette ou le masque, mais ce n’est pas exclusif.

Médiathèque Le jardin de Lecture – St-Aignan de Grandlieu Saint-Aignan de Grand Lieu 44860

02 40 26 44 55 https://mediatheque.saint-aignan-grandlieu.fr/ mediatheque@sagl.fr 02 40 26 44 55 https://www.saint-aignan-grandlieu.fr