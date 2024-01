Nuits de la lecture 2024 : Boum ! En piste ! Médiathèque Le jardin de Lecture – St-Aignan de Grandlieu Saint-Aignan de Grand Lieu, 19 janvier 2024, Saint-Aignan de Grand Lieu.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-19 21:00 – 23:00

Gratuit : oui Tout public

DANS LE CADRE DES NUITS DE LA LECTURE, LA MÉDIATHÈQUE « LE JARDIN DE LECTURE » VOUS PROPOSE DE NOMBREUSES ANIMATIONS DU 17 AU 20 JANVIER. Rendez-vous le vendredi 19 janvier de 21h à 23h pour une soirée dansante avec le DJ Amaury Cornut. Accompagnée en musique grâce à la playlist concoctée tout spécialement par Amaury Cornut, qui pour cette soirée, prend sa casquette de DJ pour notre plus grand plaisir ! Spécialiste et surtout passionné par Moondog, Amaury Cornut travaille depuis 2009 à la promotion de ce musicien et compositeur singulier. Retenez bien ces deux noms, vous devriez en entendre encore parler en 2024 ! ___________________________________________________ Informations pratiques- Gratuit – – Sur réservation auprès de la médiathèque au 02 40 26 44 55 ou par mail mediatheque@sagl.fr. – – Programme complet à découvrir ici –

Médiathèque Le jardin de Lecture – St-Aignan de Grandlieu Saint-Aignan de Grand Lieu 44860

02 40 26 44 55 https://mediatheque.saint-aignan-grandlieu.fr/ mediatheque@sagl.fr 02 40 26 44 55 https://www.saint-aignan-grandlieu.fr