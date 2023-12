Spectacle » Un jardin merveilleux » Médiathèque Le jardin de Lecture – St-Aignan de Grandlieu Saint-Aignan de Grand Lieu, 13 décembre 2023 15:00, Saint-Aignan de Grand Lieu.

2023-12-13

Horaire : 16:00 16:45

Gratuit : oui Public familial

Pour prolonger les animations de Noël, la médiathèque « Le Jardin de Lecture » de Saint-Aignan de Grand Lieu vous propose un spectacle à la croisée du réel et de l’imaginaire.C’est l’histoire d’André et sa maman qui arrivent dans une nouvelle maison, en attendant mieux. André grandit là, avec sa maman rêveuse, jusqu’au jour où, dans le grenier, il tombe sur une drôle de découverte. « Un jardin merveilleux », c’est un mélange de contes, de musique et de gestuelle inspirée de la langue des signes. Valérie et Clémence vous invitent dans un voyage où l’extraordinaire surgit du quotidien, où les arbres parlent et où les objets ont leur mot à dire. VENEZ DÉCOUVRIR « UN JARDIN MERVEILLEUX » LE MERCREDI 13 DÉCEMBRE À 16H À LA MÉDIATHÈQUE DE SAINT-AIGNAN DE GRAND LIEU Spectacle familial à partir de 4 ans d’une durée de 45 minutes.Sur réservation en contactant la médiathèque : mediatheque@sagl.fr ou 02 40 26 44 55.

Médiathèque Le jardin de Lecture – St-Aignan de Grandlieu Saint-Aignan de Grand Lieu 44860

02 40 26 44 55 https://mediatheque.saint-aignan-grandlieu.fr/ mediatheque@sagl.fr 02 40 26 44 55