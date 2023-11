Exposition « L’entretemps » – Le Mois du doc Médiathèque Le jardin de Lecture – St-Aignan de Grandlieu Saint-Aignan de Grand Lieu, 9 décembre 2023, Saint-Aignan de Grand Lieu.

2023-12-09

Horaire :

Gratuit : oui Tout public

Et si cette année, on participait au Mois du doc ?Et si cette année, on découvrait le film documentaire ?Le Mois du film documentaire est le rendez-nous national incontournable pour découvrir des films et échanger ses idées sur le monde. C’est également l’occasion de s’ouvrir à un genre cinématographique plus méconnu, et pourtant si répandu. Cela éveille votre curiosité ? Alors embarquez avec nous ! À l’occasion du Mois du film documentaire, la médiathèque de Saint-Aignan de Grand Lieu vous propose un weekend sur le thème Raymond Depardon et Claudine Nougaret. Couple d’artistes cinématographiques singuliers, ils ont travaillé sur de nombreux reportages, tous couronnés de succès. DU 24 NOVEMBRE AU 22 DÉCEMBRE« L’ENTRETEMPS »Exposition photographique de Jérôme BlinVERNISSAGE LE 24 NOVEMBRE À 19H EN PRÉSENCE DE L’ARTISTE Cette exposition retrace, à travers un photo reportage, l’adolescence en zone péri-urbaine de Nantes. Par la succession de portraits et de paysages, Jérôme Blin photographie des héros contemporains, qui vacillent et se battent contre leur quotidien. À voir également : » Les habitants « , vendredi 24 novembre à 19h30″La vie moderne », samedi 25 novembre à 11h Gratuit – entrée librePour plus d’informations, contactez la médiathèque au 02 40 26 44 55 – mediatheque@sagl.fr

Médiathèque Le jardin de Lecture – St-Aignan de Grandlieu Saint-Aignan de Grand Lieu 44860

02 40 26 44 55 https://mediatheque.saint-aignan-grandlieu.fr/ mediatheque@sagl.fr 02 40 26 44 55