Printemps des poètes : exposition « Valises poétiques » à la médiathèque Médiathèque Le jardin de Lecture – St-Aignan de Grandlieu, 25 mars 2023, Saint-Aignan de Grand Lieu.

2023-03-25

Horaire :

Tout public

Dans le cadre du Printemps des poètes, la médiathèque « Le jardin de lecture » accueille du 25 février au 25 mars, l’exposition « Valises poétiques » de l’artiste Séverine é.Très sensible à la seconde vie des objets et à ce qu’ils racontent de nos parcours, 15 ­valises aux formes et aux couleurs inspirantes sont exposées à la médiathèque et ­mettront en avant des textes écrits lors d’ateliers d’écriture. Cette exposition invitera à découvrir ainsi la poésie de façon inhabituelle, des morceaux de fous rires, des petits carrés de lumière et autant de souvenirs échappés… ______________________________________________________________________________________________________________________ – INFORMATIONS PRATIQUES – Accès libre pour tousDu 25 février au 25 marsMédiathèque « Le jardin de lecture » 39 rue des Frères RousseauExposition visible sur les horaires d’ouverture de la médiathèque (mardi : 16h – 18h, mercredi : 10h30 – 13h / 14h30 – 19h, vendredi : 15h30 – 19h, samedi : 10h30 – 13h)Exposition proposée par l’artiste Séverine é, poète et diseuse dans la compagnie La cabane www.compagnielacabane.fr

Médiathèque Le jardin de Lecture – St-Aignan de Grandlieu Saint-Aignan de Grand Lieu 44860

02 40 26 44 55 http://www.saint-aignan-grandlieu.fr/mes-loisirs/culture/mediatheque-le-jardin-de-lecture-714.html mediatheque@sagl.fr 02 40 26 44 55 https://mediatheque.saint-aignan-grandlieu.fr/