Printemps des poètes : atelier d’écriture Médiathèque Le jardin de Lecture – St-Aignan de Grandlieu, 4 mars 2023, Saint-Aignan de Grand Lieu.

2023-03-04

Horaire : 10:30 12:30

Gratuit : non A partir de 13 ans

Séverine é, poète et diseuse vous propose 2 ateliers d’écriture les samedi 25 février et 4 mars de 10h30 à 12h30 à la médiathèque.Venez passer une matinée dans la bonne humeur pour découvrir des textes de poésie contemporaine et jouer avec les mots, tout en partageant le plaisir de s’amuser avec la langue. Des jeux d’écriture et de petites créations poétiques à partir de consignes simples et ludiques vous seront proposées. ______________________________________________________________________________________________________________________ – INFORMATIONS PRATIQUES – Places limitées, sur réservation auprès de la médiathèque : mediatheque@sagl.fr / 02 40 26 44 55Public ado / adultes (à partir de 13 ans)Les samedi 25 février et 4 mars de 10h30 à 12h30Médiathèque « Le jardin de lecture » 39 rue des Frères Rousseau

Médiathèque Le jardin de Lecture – St-Aignan de Grandlieu Saint-Aignan de Grand Lieu 44860

02 40 26 44 55 http://www.saint-aignan-grandlieu.fr/mes-loisirs/culture/mediatheque-le-jardin-de-lecture-714.html mediatheque@sagl.fr 02 40 26 44 55 https://mediatheque.saint-aignan-grandlieu.fr/