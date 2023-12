HEURE DU CONTE Médiathèque Le Goéland L’Aiguillon-la-Presqu’île, 27 décembre 2023, L'Aiguillon-la-Presqu'île.

L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-27 10:30:00

fin : 2023-12-27 11:30:00

Lecture de contes et histoires de Noël à la médiathèque Le Goéland, le mercredi 27 décembre à 10h30. Ouvert aux enfants de 0 à 6 ans, accompagnés de leurs parents, grands-parents ou famille. Et même les plus grands enfants seront les bienvenus. Gra.

Lecture de contes et histoires de Noël à la médiathèque Le Goéland, le mercredi 27 décembre à 10h30. Ouvert aux enfants de 0 à 6 ans, accompagnés de leurs parents, grands-parents ou famille. Et même les plus grands enfants seront les bienvenus. Gra

Isabelle bénévole à la médiathèque Le Goéland propose une lecture de contes et d’histoires de Noël, le mercredi 27 décembre à 10h30 à la médiathèque.

Ouvert aux enfants de 0 à 6 ans, accompagnés de leurs parents, grands-parents ou famille. Et même les plus grands enfants seront les bienvenus.

Gratuit et sans réservation.

.

Médiathèque Le Goéland Place du Docteur Giraudet

L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire



Mise à jour le 2023-12-13 par Vendée Expansion