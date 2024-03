Médiathèque Le Dôme Spectacle « Les Fols en joye » Médiathèque Saint-Claude, jeudi 23 mai 2024.

Médiathèque Le Dôme Spectacle « Les Fols en joye »

Jeudi 23 mai à 20h

Fous ? Joyeux ?… Poètes et musiciens reprennent les mots et les notes des artistes qui ont marqué le XVe siècle.

Musique et saynètes (farces, contes, troubadours) sur le thème médiéval.

Par la Compagnie Convivencia Friederike Schulz (chant, vièle à archet), Marie Garnier (cornets à bouquin, flûte), Bernard Revel (chant, luth, guiterne).

Tout public (dès 15 ans)

Tout public (dès 15 ans)

Début : 2024-05-23 20:00:00

fin : 2024-05-23 21:30:00

Médiathèque 5 Place de l’Abbaye

Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté

