Jura Médiathèque le Dôme – Spectacle Faïsto Mercredi 26 octobre à 14h30 à la médiathèque de SAINT-LUPICIN. Spectacle Faïsto. Conte en images et en musique, par la Cie Ciel de papier. Dans une maisonnette loin au nord vivent une grand-mère et sa petite-fille. Une fable inspirée de la mythologie Yakut (nord-est de la Sibérie) sur le passage de l’enfance à l’âge adulte. Durée:45 minutes Tout public à partir de 7 ans, dans la limite des places disponibles. contact@museedelabbaye.fr +33 3 84 38 12 60 https://www.museedelabbaye.fr/ Saint-Claude

