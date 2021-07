Saint-Claude Saint-Claude Jura, Saint-Claude Médiathèque le Dôme – Rempichotte : relais-location jeux Saint-Claude Saint-Claude Catégories d’évènement: Jura

Médiathèque le Dôme – Rempichotte : relais-location jeux Vendredi 6 et 27 août de 15h30 à 17h30, à la médiathèque le Dôme, à Saint-Claude. Permanence de La Rempichotte. Ludothèque itinérante, Delphine Tyrode propose un relais-location «Jeux» avec plus de 800 jeux. À raison d'un abonnement annuel souscrit auprès de la ludothèque, il est possible d'emporter plusieurs jeux pour une durée d'un mois. Renseignements : 06 07 66 20 90 ou larempichotte.jeux@lilo.org

