Médiathèque le Dôme – Relaxation musicale Saint-Claude Saint-Claude Catégories d’Évènement: Jura

Saint-Claude

Médiathèque le Dôme – Relaxation musicale Saint-Claude, 27 janvier 2023, Saint-Claude . Médiathèque le Dôme – Relaxation musicale Médiathèque de Saint-Lupicin Saint-Claude Jura

2023-01-27 12:30:00 – 2023-01-27 13:15:00 Saint-Claude

Jura Médiathèque le Dôme – Relaxation musicale Vendredi 27 janvier de 12h30 à 13h15 à la médiathèque LE DÔME. Relaxation musicale / Pause détente. Pendant la pause méridienne, profitez d’un moment de bien-être et de détente musicale. Saint-Claude

dernière mise à jour : 2023-01-15 par

Détails Catégories d’Évènement: Jura, Saint-Claude Autres Lieu Saint-Claude Adresse Médiathèque de Saint-Lupicin Saint-Claude Jura Ville Saint-Claude lieuville Saint-Claude Departement Jura

Saint-Claude Saint-Claude Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-claude/

Médiathèque le Dôme – Relaxation musicale Saint-Claude 2023-01-27 was last modified: by Médiathèque le Dôme – Relaxation musicale Saint-Claude Saint-Claude 27 janvier 2023 Jura médiathèque de Saint-Lupicin Saint-Claude Jura Saint-Claude

Saint-Claude Jura