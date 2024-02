Médiathèque Le Dôme Racontines Médiathèque Saint-Claude, mercredi 21 février 2024.

Mercredi 21 février à 15h

Venez écouter et découvrir quelques rumeurs et autres histoires drôles et intrigantes, racontées par les bibliothécaires dans le rideau rouge.

À partir de 4 ans. EUR.

Début : 2024-02-21 15:00:00

fin : 2024-02-21 16:30:00

Médiathèque 5 Place de l’Abbaye

Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Médiathèque Le Dôme Racontines Saint-Claude a été mis à jour le 2024-01-30 par COORDINATION JURA