Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude : Le Dôme – Projection Vendredi 17 mars à 20h à la Médiathèque Le Dôme Projection. À l'occasion du Week-End Télérama au Musée de l'Abbaye et en

lien avec l’exposition « Humain-animal, se reconnaître », découvrez les courts

métrages des artistes Tom Tirabosco et Georges Schwizgebel.

Rencontre et échanges avec les artistes à l'issue de la projection. Entrée libre. Sur réservation : contact.musee@hautjurasaintclaude.fr ou 03 84 38 12 60

