Saint-Claude Jura Médiathèque le Dôme – Philomobile Samedi 31 juillet à 10h30, à la médiathèque le Dôme, à Saint-Claude. Laurence Bouchet propose un atelier pour apprendre à exprimer ses idées, les défendre et les partager.

Le thème du jour : « Pour quelles causes vaut-il la peine de lutter ? » Gratuit, dans la limite des places disponibles Inscription conseillée +33 3 84 45 05 69 Médiathèque le Dôme – Philomobile Samedi 31 juillet à 10h30, à la médiathèque le Dôme, à Saint-Claude. Laurence Bouchet propose un atelier pour apprendre à exprimer ses idées, les défendre et les partager.

Détails Catégories d’évènement: Jura, Saint-Claude Autres Lieu Saint-Claude Adresse Médiathèque le Dôme 5 Place de l'Abbaye Ville Saint-Claude lieuville 46.38646#5.86472