Médiathèque le Dôme – Initiation au yoga

Médiathèque le Dôme – Initiation au yoga, 16 novembre 2022, . Médiathèque le Dôme – Initiation au yoga



2022-11-16 18:00:00 – 2022-11-16 19:00:00 EUR Médiathèque le Dôme – Initiation au yoga Le mercredi 16 novembre de 18h à 19h, à la médiathèque le Dôme, à Saint-Claude. Initiation au yoga. Avec Catherine Pecaud, professeure de Yoga, initiez vous à cette

discipline et repartez avec des techniques de relaxation. À partir de 14 ans. Gratuit, sur inscription. dernière mise à jour : 2022-11-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville