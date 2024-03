Médiathèque Le Dôme Exposition Fake news art, fiction, mensonge Médiathèque Saint-Claude, samedi 2 mars 2024.

Médiathèque Le Dôme Exposition Fake news art, fiction, mensonge Médiathèque Saint-Claude Jura

Médiathèque Le Dôme Exposition

Jusqu’au 22 mars 2024

Fake news art, fiction, mensonge

Dans cette exposition proposée par le Centre pour l’Education aux Médias et à l’Information (CLEMI) et le Réseau Canopé, les artistes nous invitent à questionner notre propre rapport à l’information à la vérité et à la tromperie dans les médias, sur Internet comme sur les réseaux sociaux.

Aux horaires d’ouverture de la Médiathèque. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02

fin : 2024-03-22

Médiathèque 5 Place de l’Abbaye

Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Médiathèque Le Dôme Exposition Fake news art, fiction, mensonge Saint-Claude a été mis à jour le 2024-03-07 par COORDINATION JURA