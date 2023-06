Visitez la médiathèque Le Dôme Médiathèque Le Dôme de Saint-Claude Saint-Claude, 16 septembre 2023, Saint-Claude.

Visitez la médiathèque Le Dôme Samedi 16 septembre, 15h00 Médiathèque Le Dôme de Saint-Claude Gratuit, inscription recommandée

Samedi 16 septembre, de 15h à 17h, pénétrez les coulisses du métier de bibliothécaire. Comment convertir une banque, par nature fermée, en un bâtiment ouvert, destiné à accueillir un public le plus large possible ?

C’était l’enjeu du projet porté par l’agence Architecture Patrick Mauger qui a souhaité « respecter la philosophie de l’ancienne Banque de France » tout en créant un aménagement contemporain.

Ouvert en janvier 2017, cet espace est devenu un véritable tiers-lieu vivant, ouvert, lumineux, coloré et confortable… qui propose de nombreux services aux usagers.

Médiathèque Le Dôme de Saint-Claude 5, place de l’Abbaye 39200 Saint-Claude Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 45 05 69 http://www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr/ [{« type »: « email », « value »: « contact@mediatheque-hautjurasaintclaude.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 84 45 05 69 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

© Médiathèque du Haut-Jura Saint-Claude