Atelier pour enfants « Je fabrique mon livre » Samedi 16 septembre, 14h00 Médiathèque Le Dôme de Saint-Claude À partir de 8 ans. Gratuit, sur inscription. Limité à 8 places.

La médiathèque de Saint-Claude orgnaise une visite des réserves spécialement conçue pour les enfants, suivie d’un atelier créatif.

Après avoir découvert les nombreux livres anciens conservés à la médiathèque, amuse-toi à fabriquer ton propre livre.

Complète les pages, plie, relie et découpe la feuille pour former un livre avant d’ajouter une jolie couverture personnalisée.

Page de titre, reliure et illustrations n’auront plus de secrets pour toi.

Médiathèque Le Dôme de Saint-Claude 5, place de l’Abbaye 39200 Saint-Claude Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 45 05 69 http://www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr/ [{« type »: « email », « value »: « contact@mediatheque-hautjurasaintclaude.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 84 45 05 69 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

© Médiathèque du Haut-Jura Saint-Claude