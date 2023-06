Le livre imprimé : de l’incunable au livre industriel Médiathèque Le Dôme de Saint-Claude Saint-Claude Saint-Claude Catégories d’Évènement: Jura

Saint-Claude Le livre imprimé : de l’incunable au livre industriel Médiathèque Le Dôme de Saint-Claude Saint-Claude, 16 septembre 2023, Saint-Claude. Le livre imprimé : de l’incunable au livre industriel 16 et 17 septembre Médiathèque Le Dôme de Saint-Claude Gratuit. Places limitées, inscription recommandée. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Le Dôme ouvre les portes de ses réserves et vous emmène à la découverte de ses fonds anciens.

Les bibliothécaires ont préparé pour vous une sélection d’ouvrages de différentes époques, dont un incunable du XVe siècle, et vous invitent à découvrir les évolutions qui ont marqué l’histoire du livre imprimé depuis l’invention de l’imprimerie jusqu’au XIXe siècle. Médiathèque Le Dôme de Saint-Claude 5, place de l’Abbaye 39200 Saint-Claude Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 45 05 69 http://www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr/ [{« type »: « email », « value »: « contact@mediatheque-hautjurasaintclaude.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 84 45 05 69 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Jura, Saint-Claude

Lieu Médiathèque Le Dôme de Saint-Claude
Adresse 5, place de l'Abbaye 39200 Saint-Claude
Ville Saint-Claude

