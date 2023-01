Médiathèque le Dôme – Conférence Saint-Claude Saint-Claude Saint-Claude Catégories d’Évènement: Jura

Saint-Claude

Médiathèque le Dôme – Conférence Saint-Claude, 28 janvier 2023

2023-01-28 – 2023-01-28 Saint-Claude

Jura Saint-Claude Médiathèque le Dôme – Conférence Samedi 28 janvier à 20h à la médiathèque de CHASSAL-MOLINGES. Conférence. Jean Perretier, du club d’astronomie de Saint-Claude, propose un nouveau rendez-vous sur la thématique des volcans. Ouvert à tous. Entrée libre. contact@mediatheque-hautjurasaintclaude.fr +33 3 84 45 05 69 Saint-Claude

