Médiathèque Le Dôme Bébés lecteurs Médiathèque Saint-Claude, samedi 10 février 2024.

Samedi 10 février à 9h30 et 11h

Lire des livres à un bébé ? Drôle d’idée ? Hé bien non il sait écouter et regarder… Il ne sait pas parler, et pourtant vous lui parlez. Il ne sait pas marcher, et pourtant vous le promenez…Des histoires douces et câlines pour partager un moment de tendresse.

De 0 à 3 ans, sur inscription. EUR.

Début : 2024-02-10 09:30:00

fin : 2024-02-10 10:30:00

Médiathèque 5 Place de l’Abbaye

Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté

