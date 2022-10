Médiathèque le Dôme – Après-midi échecs

2022-10-26 – 2022-10-26 Médiathèque le Dôme – Après-midi échecs Mercredi 26 octobre à 14h30 à la médiathèque de Saint-Claude. Après-midi échecs. Laureline Acquistapace et les membres du club Le Cavalier Bayard proposent de vous initier ou de vous perfectionner devant l’échiquier. Ouvert à tous. Entrée libre. dernière mise à jour : 2022-10-06 par

