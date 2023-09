Nuit d’effroi au Château ! Médiathèque le Château Plaisir, 18 octobre 2023, Plaisir.

Nuit d’effroi au Château ! Mercredi 18 octobre, 18h30 Médiathèque le Château Gratuit sur réservation

Petits et grands, la médiathèque du Château vous ouvre ses portes pour une mise en bouche avant Halloween. Ateliers jeux, déambulation avec histoires horrifiques, rencontre d’auteur, buffet horrifique mais gourmand et bien des choses vous attendent… N’hésitez pas à venir déguisés !

En partenariat avec la direction des affaires culturelles de la

ville de Plaisir

Médiathèque le Château 282, rue de la Bretéchelle 78370 Plaisir Plaisir 78370 Yvelines Île-de-France 0130961760 https://e-mediatheque.sqy.fr/mediatheque-du-chateau.aspx [{« type »: « link », « value »: « http://e-mediatheque.sqy.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 30 96 17 60 »}] Cette médiathèque est reliée au réseau de Saint-Quentin-en-Yvelines, vous pouvez y bénéficier de l’offre du réseau des médiathèques (emprunter, réserver, rendre et faire venir des documents dans la médiathèque de votre choix). Sqybus : Lignes 6-8-9-10 Arrêt Marché, Eglise ou Mairie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-18T18:30:00+02:00 – 2023-10-18T22:00:00+02:00

2023-10-18T18:30:00+02:00 – 2023-10-18T22:00:00+02:00

atelier maquillage