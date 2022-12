Reforestation / Ateliers de création plastique Médiathèque le Château Plaisir Catégories d’évènement: Plaisir

Reforestation / Ateliers de création plastique Samedi 1 avril 2023, 10h00, 11h15

Sur réservation

Les médiathèques vous donnent rendez-vous avec Izou, illustratrice, dans le cadre de Graines de papier pour un moment de sensibilisation et de pratique des arts plastiques. Médiathèque le Château 282, rue de la Bretéchelle 78370 Plaisir

0130961760 https://e-mediatheque.sqy.fr/mediatheque-du-chateau.aspx Cette médiathèque est reliée au réseau de Saint-Quentin-en-Yvelines, vous pouvez y bénéficier de l’offre du réseau des médiathèques (emprunter, réserver, rendre et faire venir des documents dans la médiathèque de votre choix). L’illustratrice IZOU, créatrice d’ateliers sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines auprès d’un public scolaire, participera à des moments de sensibilisation et d’accès à la pratique des arts plastiques avec vous.

Guidés par l’artiste et en s’inspirant des illustrations du livre Abristoires (éditions Didier Jeunesse), les enfants pourront appréhender la technique du pochoir à la peinture acrylique pour créer des arbres imaginaires hauts en couleurs.

Durée : 1h – À partir de 8 ans – Groupe de 12 enfants

Programme Graines de papier

