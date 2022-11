Escapage Médiathèque le Château Plaisir Catégories d’évènement: Plaisir

Un échange de coups de cœur entre lecteurs, libraires et bibliothécaires pour partager le goût de lire. Médiathèque le Château 282, rue de la Bretéchelle 78370 Plaisir Plaisir 78370 Yvelines Île-de-France

0130961760 Lecteurs de romans, de polars, de science-fiction, de documentaires ou encore de bandes dessinées, venez partager vos coups de cœur ou vos coups de griffes littéraires autour d’une boisson chaude.

2023-02-07T20:00:00+01:00

2023-03-07T22:00:00+01:00

