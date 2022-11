Cont’en Zic / « Nuits de la lecture » Médiathèque le Château Plaisir Catégories d’évènement: Plaisir

Yvelines

Cont’en Zic / « Nuits de la lecture » Médiathèque le Château, 25 janvier 2023, Plaisir. Cont’en Zic / « Nuits de la lecture » Mercredi 25 janvier 2023, 10h30 Médiathèque le Château

Sur réservation

Premier Cont’en zic de l’année. Venez écouter leurs histoires effrayantes en musique ! Médiathèque le Château 282, rue de la Bretéchelle 78370 Plaisir Plaisir 78370 Yvelines Île-de-France

0130961760 Sophie et Jérôme sont allés chercher des histoires dans les coins les pllus sombre pour vous offrir quelques petites frayeurs, et en musique bien évidemment. À partir de 5 ans

Sur réservation Un évènement Nuits de la lecture 2023

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-25T10:30:00+01:00

2023-01-25T11:15:00+01:00 ©SQY – Réseau des médiathèques

Détails Catégories d’évènement: Plaisir, Yvelines Autres Lieu Médiathèque le Château Adresse 282, rue de la Bretéchelle 78370 Plaisir Ville Plaisir Age minimum 5 Age maximum 99 lieuville Médiathèque le Château Plaisir Departement Yvelines

Médiathèque le Château Plaisir Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plaisir/

Cont’en Zic / « Nuits de la lecture » Médiathèque le Château 2023-01-25 was last modified: by Cont’en Zic / « Nuits de la lecture » Médiathèque le Château Médiathèque le Château 25 janvier 2023 Médiathèque le Château Plaisir plaisir

Plaisir Yvelines