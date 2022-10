Atelier autour du chant Médiathèque le Château Plaisir Catégories d’évènement: Plaisir

Yvelines

Atelier autour du chant Médiathèque le Château, 26 novembre 2022, Plaisir. Atelier autour du chant Samedi 26 novembre, 15h00 Médiathèque le Château

Sur réservation

Dans le cadre du cycle « Tout pour la musique » des médiathèques, retrouvez un atelier chant avec Sandrine Conry. Médiathèque le Château 282, rue de la Bretéchelle 78370 Plaisir Plaisir 78370 Yvelines Île-de-France

0130961760 Sandrine Conry, chanteuse des groupes Orenda Trio Voices et du groupe Adrian Clarck Trio, partagera un moment convivial et en chansons avec vous.

Et pourquoi ne pas découvrir votre voix à l’occasion de cet atelier. Ados / adulte – Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-26T15:00:00+01:00

2022-11-26T16:00:00+01:00 ©DR

Détails Catégories d’évènement: Plaisir, Yvelines Autres Lieu Médiathèque le Château Adresse 282, rue de la Bretéchelle 78370 Plaisir Ville Plaisir lieuville Médiathèque le Château Plaisir Departement Yvelines

Médiathèque le Château Plaisir Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plaisir/

Atelier autour du chant Médiathèque le Château 2022-11-26 was last modified: by Atelier autour du chant Médiathèque le Château Médiathèque le Château 26 novembre 2022 Médiathèque le Château Plaisir plaisir

Plaisir Yvelines