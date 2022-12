Ateliers créatifs Médiathèque le Château Plaisir Catégories d’évènement: Plaisir

Yvelines

Ateliers créatifs Médiathèque le Château, 28 septembre 2022, Plaisir. Ateliers créatifs 28 septembre – 14 décembre, les mercredis Médiathèque le Château

Sur réservation

Au menu : peinture, coquillages, modelage, tissu, avec les trésors que vous collecterez au cours de l’année. Médiathèque le Château 282, rue de la Bretéchelle 78370 Plaisir Plaisir 78370 Yvelines Île-de-France Sqybus : Lignes 6-8-9-10 Arrêt Marché, Eglise ou Mairie

0130961760 https://e-mediatheque.sqy.fr/mediatheque-du-chateau.aspx Cette médiathèque est reliée au réseau de Saint-Quentin-en-Yvelines, vous pouvez y bénéficier de l’offre du réseau des médiathèques (emprunter, réserver, rendre et faire venir des documents dans la médiathèque de votre choix). La médiathèque vous propose un patchwork d’activités en tout genre, pour vos graines d’artistes.

Programme à demander à la médiathèque du Château. De 4 à 10 ans accompagnés d’un adulte

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-28T10:30:00+02:00

2022-12-14T11:00:00+01:00 ©Shutterstock

Détails Catégories d’évènement: Plaisir, Yvelines Autres Lieu Médiathèque le Château Adresse 282, rue de la Bretéchelle 78370 Plaisir Ville Plaisir Age minimum 4 Age maximum 10 lieuville Médiathèque le Château Plaisir Departement Yvelines

Médiathèque le Château Plaisir Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plaisir/

Ateliers créatifs Médiathèque le Château 2022-09-28 was last modified: by Ateliers créatifs Médiathèque le Château Médiathèque le Château 28 septembre 2022 Médiathèque le Château Plaisir plaisir

Plaisir Yvelines