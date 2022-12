La toile au Château : Denise Séjournet, peintre des émotions Médiathèque le Château Plaisir Catégories d’évènement: Plaisir

La toile au Château : Denise Séjournet, peintre des émotions
4 – 9 février 2019
Médiathèque le Château

Gratuit aux horaires d’ouvertures

Venez découvrir l'univers et les toiles de Denise Séjournet
Médiathèque le Château
282, rue de la Bretéchelle 78370 Plaisir

0130961760 https://e-mediatheque.sqy.fr/mediatheque-du-chateau.aspx Cette médiathèque est reliée au réseau de Saint-Quentin-en-Yvelines, vous pouvez y bénéficier de l’offre du réseau des médiathèques (emprunter, réserver, rendre et faire venir des documents dans la médiathèque de votre choix). « Je peins, c’est pour dire, je colorie, pour mieux raconter ce qui n’est pas toujours explicité dans la vie de tous les jours» Denise Séjournet, peint depuis une trentaine d’années, actuellement elle utilise l’acrylique pour mettre à plat des émotions de voyage, des souvenirs et des paroles. La Terre est sa couleur et elle aime les sensations acides avec les parcelles d’or, les ocres, cependant elle recherche aussi l’équilibre à travers les autres mouvements. Elle tente de mettre à nu les cicatrices de l’existence pour mieux les faire revivre, en se réappropriant les espaces vierges de ses toiles. Venez découvrir son univers et ses toiles. Vernissage le samedi 9 février à 18h En marge de l’exposition au Château de Plaisir, Denise animera des ateliers avec des classes de CP/CE1. Ils s’articuleront autour du« mouvement » avec pour technique : le pastel.

2019-02-04T15:00:00+01:00

2019-02-09T18:00:00+01:00

