gratuit sur réservation

Découvrez le Mölkky, un jeu de quille venu de Finlande handicap moteur;handicap visuel;handicap auditif;handicap psychique mi;vi;hi;pi Médiathèque le Château 282, rue de la Bretéchelle 78370 Plaisir Plaisir 78370 Yvelines Île-de-France Sqybus : Lignes 6-8-9-10 Arrêt Marché, Eglise ou Mairie

0130961760 https://e-mediatheque.sqy.fr/mediatheque-du-chateau.aspx Cette médiathèque est reliée au réseau de Saint-Quentin-en-Yvelines, vous pouvez y bénéficier de l’offre du réseau des médiathèques (emprunter, réserver, rendre et faire venir des documents dans la médiathèque de votre choix). A pratiquer en plein air, ce jeu de quille est un mélange de pétanque, billard et bowling.Le principe du jeu est de faire tomber des quilles en bois à l’aide d’un lanceur appelé Mölkky. Les quilles sont marquées de 1 à 12. La première équipe arrivant à totaliser exactement 50 points gagne la partie. Formez une équipe avec les médiathèques et une équipe avec la ludothèque. Alors prêt pour ce défi ?Rendez-vous dans le parc du château.La partie sera suivi d’un goûter. Inscrivez-vous auprès de la médiathèque Le Château ou de la ludothèque à partir du 23 juin.

